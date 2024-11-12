買氣爆棚！原型債券ETF規模破3兆元 今年來受益人數倍增

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 10:44

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今年來債券 ETF 買氣爆棚！根據 CMoney 與集保中心最新統計數據，整體原型債券 ETF 規模來到新台幣 3.03 兆元，今年來增加近新台幣 9802.6 億元，受益人數也自去年底的近 110 萬人倍增至 201 萬人，買氣持續火熱。

財富管理專家表示，近一年來債券 ETF 躍居投資寵兒，影響因素包括通膨趨緩、降息預期驅動及美歐央行的確如預期啟動降息，令債市投資環境更處順風，再者，在台灣市場掛牌交易的債券 ETF 類型多元，包括美債 ETF、投資級債 ETF、非投資等級債 ETF、新興債 ETF 等，囊括不同評等、天期、投資區域，且大多都具有配息機制，提供投資人兼顧資產配置與建立穩健收益來源的管道，因此受到投資人青睞。

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專家進一步指出，在投資大眾對於債券 ETF 認同度提升之下，不僅規模、受益人數節節攀升，讓台灣成為亞洲最大的債券 ETF 市場，且根據晨星最新至 10 月底的統計，由群益投信所發行的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 的規模近新台幣 2381.02 億元，更是一舉拿下全球最大 ESG 債券 ETF 的寶座，不僅締造台灣債券 ETF 產品新里程碑，也提高台灣金融商品於國際市場上的能見度與 ESG 永續投資影響力。

從產品特色來看，00937B 的追蹤指數為 ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債 (單一產業 10% 上限) 指數，鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，且單一產業投資比例上限為 10%，以降低產業集中風險，兼顧波動管理。