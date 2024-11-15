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〈神基法說〉董座：川普2.0關稅挑戰就看誰反應快 評估在歐美委外代工

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-15 18:54

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神基控股董事長黃明漢。(鉅亨網記者彭昱文攝)

針對美國大選結果，神基控股 (3005-TW) 董事長黃明漢認為，聯邦預算長期穩定向上趨勢不變，至於可能面臨到的關稅問題，就算發生也能有時間反應，且跟競爭對手起跑點都一樣，但內部確實在評估在歐美新增產能的可能性。

黃明漢表示，依照過往經驗，聯邦預算長期來看都是成長，中間可能會有上上下下，或是遇到政治因素，時間延後，但整體來看，預算都沒有削減呈現穩定成長，而神基與聯邦預算相關的營收比重約 15-18% 左右。


關稅風險方面，黃明漢表示，神基強固型電腦生產以台灣為主，另外 2 個主要競爭者是一樣，因此後續川普真的調升關稅，大家所面對的挑戰其實差不多，而且一般美國簽署行政命令後，到實際生效要 6-9 個月，就看誰反應的快。

黃明漢直言，內部其實長期都有在評估在歐洲、美國製造的可能性，但目前會傾向與在地代工廠合作、委外製造，不過，由於在歐美製造成本較高，還是要跟關稅增加的幅度做比較，若關稅只增加 10%，就沒有轉移的迫切性。

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神基控股美國川普關稅

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