百中選一的優秀！元大期貨榮獲櫃買中心「上櫃領航治理獎」肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 20:02

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元大期貨 (6023-TW) 上週榮獲櫃買中心「上櫃領航治理獎」肯定，在 825 家上櫃公司僅有 8 家企業獲此殊榮，顯示在企業治理與永續經營上獲肯定。當天頒獎典禮亦同時是櫃買中心成立 30 週年，對於成立近 30 年的元大期，獲頒此獎別具意義。

元大期貨身為台灣期貨業領導品牌，深耕台灣期貨市場 27 年，力求營運績效的同時亦重視公司治理及風險管理，嚴格落實主管機關各項規範。元大期貨連續十屆在「公司治理評鑑前 5%」。

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作為資本市場的重要支柱，櫃買中心秉持打造「永續性證券交易所」使命，在 2022 年依據 ISO 14064-1:2018 進行溫室氣體盤查，由第三方機構進行確信作業，旨在全面掌握碳排放情形，設立具體減碳目標，並於同年成立「永續發展委員會」，負責統籌推動永續策略，在未來逐步擴展溫室氣體排放的盤查範疇，朝向更高標準的淨零轉型邁進。

元大期貨積極響應櫃買中心的永續發展倡議，推升營運績效持續成長的同時，亦高度重視企業永續發展之推動，在環境、社會、公司治理（ESG）等領域皆為國內期貨商標竿企業。元大期貨為首家推出永續報告書之期貨商，各項表現皆獲得主管機關高度肯定，已連續十年獲證交所頒發公司治理評鑑「排名前百分之五」，並領先業界執行碳盤查計畫，自 2015 年起接續取得 ISO 14064-1 溫室氣體盤查系統、ISO 14001 環境管理系統之驗證，並於 2021 年導入 ISO 20400 永續採購指南及 ISO 14046 水足跡盤查，把關環境管理作業。