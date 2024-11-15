【量大強漲股整理】Q3財報發布，ETF換股下，潛力股股可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-11-15 17:39

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 51.28 億，投信轉為賣超 75.35 億，自營商賣超 61.37 億，三大法人賣超 85.45 億 ，其中，投信終止連 12 日買超且由買轉賣，外資由賣轉買、自營商連賣 5 日。

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聯準會主席鮑爾發出鷹派訊號，暗示未來將謹慎降息美股漲勢休息，美國 10 月 PPI 數據高於預期，初請失業金人數創 5 月以來低，道瓊指數下跌 207.33 點， 那斯達克指數下跌 123.07 點， S&P 500 指數下跌 36.21 點， 費城半導體指數下跌 1.70 點，川普交易降溫，(TSLA-US) 特斯拉跌幅近 6%，(SMCI-US) 美超微因下市危機續崩，美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 年升 2.4%，高於市場預期的 2.3%，凸顯通膨壓力持續，聯準會 12 月可能繼續小幅降息 1 碼，台股今日回穩，擺脫美股壓力，結束連續四日回檔，早盤大漲超過 200 點，雖然電子族群表現平，但航運、金融等族群攻勢再起，尾盤指數稍微壓低，終場小漲 27.39 點，收於 22742.77 點，成交量達 4079.9 億元，今日雖然收小黑 K，但外資由賣轉買，周台股連四日收跌，終於在今日止穩，盤面快速輪動。然而，外資期貨空單部位仍處於歷史高位，短期內台股可能會受到壓抑，靜待下周三台指期結算及輝達即將發布的財報前，將是震盪整理格局選股重於選市。

市場焦點將留意在財報及經濟數據上面；市場預估美國企業第三季標普 500 整體獲利年增率達 8.4%，並預期未來將逐季增長；另外台灣方面，上市櫃公司第 3 季財報出爐，受惠於人工智慧（AI）拉貨、航運獲利亮眼，加上金融業回暖等三大助力，稅後純益達 1.11 兆元，季增 8.4%、年增 21.4%，為今年來單季新高、歷年同期第三高水準，表現優於市場預期，前三季稅後純益 3.02 兆元，年增 33%，亦為歷年同期第三高，僅次於 2021 年及 2022 年，由於資訊電子訂單持續增長，加上旺季效應，預期 2024 年 10 月的外銷訂單將維持增長趨勢，顯示經濟活動穩健，未來持續看好，基本面無虞下，將有機會整理在上。

權值股方面，電子權值股今日止跌回穩，(2330-TW) 台積電開高後陷入震盪，收盤持平，報於 1035 元，Q3 財報，單季合併營收為 7596.92 億元，年成長 38.95%，營業利益 3607.66 億元，合併稅後淨利 3252.58 億元，年成長 54.15%，每股稅後盈餘為 12.55 元，營收及獲利均創歷年同期新高，先前有 AI 晶片七奈米的限制令，預期影響營收幅度可能達到 5% 至 8%，比重不大，主要客戶仍是歐美大廠；加上 AI 時代才剛開始，且幾乎所有的 AI 晶片供應商都是台積電的客戶，這顯示出 AI 需求的強勁且真實，預期 2024-25 年 CoWoS 晶圓堆疊封裝產能將至少翻倍成長，有機會先蹲後跳，(2454-TW) 聯發科，開高後盤中急拉，終場收漲 2.83%，報於 1270 元，聯發科旗下晶片設計公司 (6962-TW)ITH-KY 即將於 11 月 26 日掛牌上市，並於昨日（14 日）起至 18 日開放公開申購，此次 IPO 的承銷價定為每股 39.65 元，總承銷張數為 8200 張，並將於 11 月 20 日進行抽籤，ITH-KY 的上市吸引了市場的高度關注，成為投資人焦點，ITH-KY 作為聯發科在高成長應用領域的子公司，專注於新興科技領域，未來有潛力成為聯發科的「小金雞」或「金雞母」，因此市場對於它能否實現持續增長、成為營收驅動的核心部分充滿期待，ITH-KY 的成長動能和潛力，也讓投資人對於它能否成為聯發科未來的新營收來源充滿憧憬；(2317-TW) 鴻海法說會後市場反應冷淡，股價開高走低，收跌 2.13%，報於 207 元，鴻海昨天公布前 3 季財報，毛利率年減、營益率和淨利率年增，稅後獲利 1063.79 億元，年增 19.6%，每股基本純益 7.67 元，其中第 3 季毛利率下滑，稅後獲利 493.25 億元，季增 41%，年增 14%，創同期新高，每股賺 3.55 元，大摩對鴻海仍維持「優於大盤」評等及 270 元目標價；(2382-TW) 廣達，跌 5.56%，收於 297 元，今日震盪回檔，法說會後因毛利率未達市場預期，釋出了對明年的樂觀展望，預計明年 AI 伺服器業務將持續倍增，並預期 AI 伺服器在整體伺服器業務中的貢獻比重將從 50% 進一步擴大至 70% 以上，不過既然公司展現出強勁的增長前景，外資將目標價從 345 元調高至 378 元，未來將有空間可期；

一再強調上市櫃公司的題材業績股將留意的是 Q3 財報及 10 月營收；(1319-TW) 東陽前 10 月每股稅前賺 7.34 元，創新高並超越歷年全年，Q4 進入零件旺季，第三季合併財報，今年前三季已賺贏去年；全年稅後純益 30.19 億元，營收為 186.75 億元，較去年成長 8%，稅後純益 30.96 億，較去年成長 39%，每股稅後純益 5.23 元，較去年成長 39%，爆發力可期!!!

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Q3 財報發布，ETF 換股下，潛力股股可鎖定誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師