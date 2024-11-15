合庫國防醫學院認同卡上市首刷送300 國內消費0.8%國外3%現金回饋無上限
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 15:16
合作金庫銀行與國防醫學院攜手合作，昨 (14) 日宣布正式發行「合庫國防醫學院認同卡」，認同卡至明年底除提供國內一般消費 0.8% 現金回饋以外，國外一般消費 3% 現金回饋無上限，該卡將依持卡人刷卡一般消費提撥 0.2% 回饋予「國防醫學院軍事教育基金」。
合作金庫銀行一向秉持金融業增進公共利益的社會責任，積極地從基層培育優秀運動員，與國防醫學院肩負培育國家軍事醫護人才之理念相同。本認同卡將依持卡人刷卡一般消費提撥 0.2% 回饋予「國防醫學院軍事教育基金」，以擴充教育經費來源及規模，逐年提升教學品質、研究質量、資源使用效率及校務治理成效，培育優秀現代化軍醫人才，有效支援國軍戰備任務。
另為了滿足持卡人多元的消費需求，憑本認同卡至三總好食城、147 漆彈主題樂園及和風美咖刷卡消費皆享 9 折優惠，若申辦時為全新戶卡友，並於核卡後 45 天內持本卡一般消費金額累積滿 2,999 元以上，且成功使用悠遊卡功能自動加值 1 次，即可獲得首刷禮 300 元刷卡金。
此外消費滿額更享有市區停車、國際機場停車、機場貴賓室服務、24 小時道路救援以及高額旅遊平安險等優惠。 相關優惠方案，卡友可上合庫銀行官網 www.tcb-bank.com.tw 查詢，合庫亦推出 LINE 官方帳號「@COBANK」及 LINE 的「i 祕書」，可線上即時回覆相關問題。
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