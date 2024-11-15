台灣遭美續列為匯率操縱觀察名單 央行回應美方2項建議

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 17:18

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美國財政部公布半年度匯率政策報告 (檢視期間為 2023 年下半年至 2024 年上半年)，台灣續被列入觀察名單，對此，中央銀行今 (15) 日說明，美方有對我國提出兩項建議，目前央行與美國財政部溝通管道順暢，雙方有良好的互動基礎。

此次美國公布的匯率政策報告中，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國、德國、新加坡、越南、日本和台灣續列入觀察名單，另新增南韓進入觀察名單中。

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央行說明，本次匯率政策報告提到，台灣對美國商品及服務貿易順差達 570 億美元、台灣經常帳順差對 GDP 比率為 14.7%、央行淨賣匯約 110 億美元 (GDP 的 - 1.4%)。因台灣觸及前兩項美方檢視標準，被續列為觀察名單。

美方報告對我方提出下列建議，包括 (1) 密切關注非銀行的金融部門風險，如匯率風險，(2) 央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。