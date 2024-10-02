美財政部高層怒批：IMF評中國政策「太客氣」 未充分關注匯率、經濟政策

鉅亨網編譯許家華 2024-10-02 10:53

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美國財政部高層周二 (1 日) 表示，國際貨幣基金組織 (IMF) 在批評中國經濟政策時都「太客氣」，IMF 應更加透明地披露中國及其他國家對 IMF 貸款計畫所提供的融資保證。

美國財政部負責國際金融事務的副部長內曼 (Brent Neiman) 批評，IMF 在分析中國的產業政策時缺乏足夠的嚴謹性，並強調其年度經濟評估未能充分關注匯率及產業政策。

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他指出，IMF 並未公開評論中國人行在管理中國匯率中的角色，也未解釋中國人行的資產負債表變化與中國國際收支數據之間的不一致性。

此番言論恰逢 IMF 和世界銀行將於本月稍晚將舉行年會，內曼尖銳的批評為 IMF 的中國政策增添了更多的爭議。他指出，IMF 應成為「無情的真話者」，但其對中國的「客氣」態度可能會降低其他債權人及時履行融資保證的動力。

此外，內曼還批評 IMF 在披露中國及其他國家對 IMF 貸款計畫的外部融資保證方面的透明度不足，這些保證在阿根廷、厄瓜多爾和蘇里南的最近計畫中均未能如期交付或遭遇重大延遲。

美國財政部管理美國在 IMF 中的主導股權，並在過去一年中多次就其工業產能過剩、技術轉移和貨幣做法向中國發出警告，包括在財政部長葉倫 (Janet Yellen) 訪華期間，為美國上周生效的更高的關稅奠定了基礎。

IMF 上周批准了一項價值 70 億美元的巴基斯坦計畫，其中包括來自中國、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的融資保證，但未透露具體細節。