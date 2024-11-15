〈航運指數〉美西運價挫逾1成 MSC下周起降價恐見連鎖效應

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 17:01

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上海航交所今 (15) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周跌 79.68 點，來到 2251.9 點，終結連 3 漲，主要是因美西線大跌 11%，歐洲線則持平，貨攬業者直指，近期很難出現明顯拉貨潮，甚至地中海航運 (MSC) 下周開始降價，恐其他船公司將跟進。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周跌 219 美元至 5062 美元，跌幅 4.15%。

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美西線每 FEU 報價更重挫 548 美元，來到 4181 美元，跌幅達 11.59%。

而歐洲線運價跌 29 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2512 美元，跌幅 1.14%。

地中海線則持平，每 TEU 為 3080 美元，小漲 25 美元。

貨攬業者說明，日前中國十一黃金周縮船減班，造成供給減少，又碰上因美東罷工三天造成部分貨物轉走美西，使當時美西運價有撐甚至往上，但進入 11 月後，船班供給恢復正常，貨量又減少。

觀察到 MSC 下周開始降價，美西報價降為 3150 美元、美東 4850 美元，歐洲則維持 4200-4400 美元左右，因此，預計下周起，其他船公司恐跟進此價格。