〈台幣〉美元升勢暫歇 止血回穩收32.466元 單周仍貶逾1%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 19:01

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美元升勢暫歇，非美貨幣紛紛展開反彈，新台幣兌美元今 (15) 日早盤一度摜破 32.6 元關卡，隨著外資回頭匯入，帶動匯價逆勢由貶轉升，並一舉升破 32.5 元關卡，終場收在 32.466 元、升值 8 分，終止連 4 貶，但台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.895 億美元。

新台幣兌美元匯率本周累計貶值多達 3.51 角，貶幅為 1.09%，周線連二黑。

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新台幣兌美元今天早盤最低來到 32.62 元，續創 3 個多月新低，不過，美國 10 月 CPI 增速符合預期，讓交易員進一步增加聯準會 12 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注，連漲多日的美元指數應聲回檔。

至於出口商，由於本周台幣匯率一路疲弱，進場意願相對不高，抱持觀望態度，新台幣兌美元終場收在 32.466 元、升值 8 分。