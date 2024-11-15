台灣虎航競拍均價62.38元 超額認購率28.3倍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 15:14

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台灣虎航 (6757-TW) 預計 11 月 29 日改列一般上市，今 (15) 日完成競價拍賣，得標加權平均價為 62.38 元，超額認購率達 28.3 倍，得標總金額約 4.47 億元。

台灣虎航改列一般板上市股票承銷案，採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理，以美國標方式決定競拍得標價格，本次參與投標的合格標單共 202,618 張，是本次競價拍賣 7,161 張數的 28.3 倍，法人及自然人皆積極參與投標，其中法人得標率約 18.1%。

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依今日開標結果顯示，最低得標價 61.8 元，最高得標價 73 元，計算得標加權平均價 62.38 元。

台灣虎航甫公布 10 月單月合併營收 13.03 億元，年增 6.7%，前 10 月合併營收 139.39 億元，年增 35.7%，創同期新高；展望第四季，台灣虎航指出，賞楓、滑雪等秋冬旅遊需求強勁，而日韓因平均飛時不長，旅遊詢問熱度高，本月也將開航宮崎，成為日本第 20 個航點，從售票和旅遊業者成團情況，有望淡季不淡。