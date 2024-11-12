星宇航空曝航網發展願景 最快2026年開航歐洲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-12 18:36

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星宇航空 (2646-TW) 談短中長期發展航網願景指出，對美國洛杉磯和西雅圖航線將增班，而對於國人喜愛的歐洲旅遊，最快 2026 年第一季插旗歐洲第一個航點；在國內，星宇力拚逐漸提升在中南部的市占，預計明年啟動籌備高雄航線。

星宇指出，在國內，拓展台中航線的腳步尚未停歇，除現有的台中 - 澳門、台中 - 峴港、台中 - 高松包機、台中 - 富國島，12 月 2 日將開航台中 - 沖繩。

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而星宇的中長期目標包括開拓高雄市場，依計畫，明年啟動籌備，2026 年第一季開航。

在長程轉機市場，星宇說明，18 架 A350 廣體客機將於 2027 年全部交付完畢，屆時 A350 約 80% 以上的運能投入長程航線，除了現有的美西三個航點，逐步擴展美國市場，包括美國中部和東岸城市紐約，進一步鞏固在轉機市場的競爭優勢。

同時，星宇目前已著手進行歐洲航點市場評估，初期將布局 2-3 個航點，考量因素有商務旅行需求、觀光資源、貨運市場及航權等，拚 2026 年第一季插旗歐洲，邁向下個重大里程碑。

對於現有航網，星宇指出，洛杉磯航線預計於 12 月 22 日增至每周 10 班飛航，西雅圖航線則將於明年 3 月 1 日起每日飛航。