星宇航空曝航網發展願景 最快2026年開航歐洲
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-12 18:36
星宇航空 (2646-TW) 談短中長期發展航網願景指出，對美國洛杉磯和西雅圖航線將增班，而對於國人喜愛的歐洲旅遊，最快 2026 年第一季插旗歐洲第一個航點；在國內，星宇力拚逐漸提升在中南部的市占，預計明年啟動籌備高雄航線。
星宇指出，在國內，拓展台中航線的腳步尚未停歇，除現有的台中 - 澳門、台中 - 峴港、台中 - 高松包機、台中 - 富國島，12 月 2 日將開航台中 - 沖繩。
而星宇的中長期目標包括開拓高雄市場，依計畫，明年啟動籌備，2026 年第一季開航。
在長程轉機市場，星宇說明，18 架 A350 廣體客機將於 2027 年全部交付完畢，屆時 A350 約 80% 以上的運能投入長程航線，除了現有的美西三個航點，逐步擴展美國市場，包括美國中部和東岸城市紐約，進一步鞏固在轉機市場的競爭優勢。
同時，星宇目前已著手進行歐洲航點市場評估，初期將布局 2-3 個航點，考量因素有商務旅行需求、觀光資源、貨運市場及航權等，拚 2026 年第一季插旗歐洲，邁向下個重大里程碑。
對於現有航網，星宇指出，洛杉磯航線預計於 12 月 22 日增至每周 10 班飛航，西雅圖航線則將於明年 3 月 1 日起每日飛航。
另外，在東南亞的布局上，星宇於 12 月 4 日起將越南河內航線增為每周 8 班、12 月 26 日起胡志明增為每周 13 班，12 月 21 日曼谷航線 JX741/ JX742 放大機型以 A350 廣體機執飛；2025 年 1 月 15 日至 2 月 28 日清邁航線每周再增 4 班。
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