偉訓切入AI伺服器水冷機殼及機櫃 明年顯著貢獻
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-15 13:13
偉訓 (3032-TW) 積極布局 AI 伺服器業務，公司表示，已與國內幾家主要 AI 伺服器系統大廠達成策略聯盟，開發 AI 伺服器氣冷及水冷機殼，並成功打入其合格供應鏈，目前已開始出貨，將為明年帶來顯著貢獻。
偉訓也持續推動雲端服務供應商市場 (CSP) 業務，供應高階 AI 系統散熱水冷機櫃，21 吋與 19 吋 AI 水冷機櫃產品已完成結合 Manifold 與 CDU，目前已獲得美商大廠測試通過，將成為明年重要的成長動能。
在 PC 業務方面，偉訓表示，因 PC 設計的創新和升級迎來全新發展契機，公司推出支援背插式主機板、轉 90 度顯卡設計及融入木質元素等異材質設計的機殼產品，兼具美觀與優異散熱能滿足高階 PC 硬體設備需求。
此外，輝達 (nVIDIA) RTX 50 系列顯示卡即將推出，偉訓看好，有助於推升高效能與穩定電源系統，以及高散熱機殼需求，目前邁入傳統旺季第四季，不僅市場需求穩定，客戶訂單能見度已達明年第二季。
偉訓第三季前三季營收 54.42 億元，毛利率 22%、稅後純益 4.42 億元，每股純益 3.94 元。累計前 10 月營收 60.41 億元，年減 11.1%。
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