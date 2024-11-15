中型100台指期來了！12/9上市 標的為排名51-150上市股 原始保證金1萬4即可投資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 17:16

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臺灣期貨交易所 12 月 9 日推出「臺灣中型 100 指數期貨」，涵蓋市值排名第 51 至 150 名的上市股票，契約乘數為每點新臺幣 10 元，契約規模約新臺幣 20 萬元，原始保證金約為契約規模的 7%，約為新台幣 14000 元。

臺灣中型 100 指數期貨，標的指數成分股涵蓋市值排名第 51 至 150 名的上市股票，依 2024 年 10 月底資料，各成分股市值介於約新臺幣 500 億元至 2,000 億元，合計市值僅占加權指數約 15%，不同於大型股權重較高之加權指數 (前 50 名股票占加權指數市值約 70%) ；指數前 3 大產業類別為電子零組件 (13%)、半導體 (13%) 及電腦周邊 (10%)，不同於加權指數之半導體 (46%)、金融業 (11%)、電腦周邊 (7%)。

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臺灣中型 100 指數期貨的契約乘數為每點新臺幣 10 元，最小升降單位為指數 1 點。以 11 月 14 日指數收盤 19,292.24 點計算，契約規模約新臺幣 20 萬元，便於交易人靈活交易。交易時間涵蓋日盤與夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作，掌握市場波動。

臺灣中型 100 指數期貨原始保證金約為契約規模 20 萬元的 7%，並適用不同商品價差部位組合保證金，進一步提升資金運用效率；到期交割月份涵蓋當月起連續 3 個月份及 3 個接續季月，其他契約規格如最後交易日、每日結算價及最後結算價計算方式等，同其他國內股價指數期貨。