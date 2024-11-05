台灣虎航將改列上市 看亞太是航空業發展關鍵市場 在日航點將達20個

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-05 15:11

‌



國內唯一低成本航空公司台灣虎航 - 創 (6757-TW) 今 (5) 日舉辦改列上市前業績發表會，台灣虎航董事長陳漢銘表示，亞太地區被視為未來增長的關鍵市場，在日本航點將達 20 個，是目前飛航日韓最多的國籍航空公司，未來展望拭目以待。

台灣虎航前三季合併營收 126.37 億元，年增近 40%，稅後純益 24.76 億元，每股純益 (EPS)5.52 元。

‌



展望後市，台灣虎航指出，據 IATA(國際航空運輸協會) 數據，去年全球航空客運需求已幾乎恢復到疫前水平，預計今年將增長 3.8%，未來亞太地區被視為未來增長的關鍵市場。

目前台灣虎航擁有 15 架客機，共飛航 28 個航點、經營 41 條航線，獨家航線共 12 條，其中，待 11 月 26 日首航桃園 - 宮崎後，日本航點將達 20 個，韓國則有 4 個航點，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司，也具飛航日本的市場領導地位。

台灣虎航目前在主要機場提供早晚班次選擇，次要機場則以互補模式運營，強化旅客從不同機場進出的便利性，並透過單一機型 A320 和全經濟艙的精簡服務，專注提供成本效益高的國際旅遊選擇，成功吸引大量旅客。

台灣虎航現有逾 120 萬名會員，今年更推出會員分級制度，進一步提升會員忠誠度，增加會員互動與公司收益。