〈華碩法說〉電競筆電銷售亮眼 Q3 EPS 16.8元 預告Q4出貨旺季不旺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 19:20

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華碩 (2357-TW) 今 (8) 日召開法說會，第三季受惠電競筆電以及 Copilot + 筆電在市占率上有明顯增長，加上中國市場因《黑悟空》熱潮帶動電競筆電銷售，推升華碩第三季稅後純益達 125.04 億元，每股純益 16.8 元，顯著優於預期。

華碩第三季營收 1567.43 億元，季增 15%，年增 24.2%；毛利率 17.1%，季減 1.1 個百分點，年減 0.3 個百分點；營益率 7.1%，季減 0.7 個百分點，年增 0.4 個百分點；稅後純益 125.04 億元，季增 6%，年增 12.7%，每股純益 16.8 元。

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華碩累計前三季營收 4331.64 億元，年增 19.6%；毛利率 17.9%，年增 3.6 個百分點；營益率 6.5%，年增 4.4 個百分點；稅後純益 297.56 億元，年增 1.48 倍，每股純益 40.06 元。

若以各事業群營收第三季比重來看，系統事業群占 64%，開放平台事業群占 34%，AIoT 則占 2%。各地區營收比重方面，亞洲地區占 48%，歐洲地區占 29%，美洲地區占 23%。

華碩也點出，第三季伺服器營收占比約 10 至 12%，其中 AI 伺服器約占 8 成，預期第四季伺服器營收趨勢將較第三季成長。

華碩說明，今年第三季能繳出亮眼成績，主因為電競筆電在中國市場比重最高，而《黑悟空》的推出帶來一波熱潮，對硬體要求較高，間接讓電競筆電銷售亮眼，加上中國政府的補貼政策，對銷售有很大的幫助。

展望第四季，華碩指出，由於第三季出貨暢旺墊高基期，目前觀察第四季需求相對不明確，且客戶拉貨也趨向審慎保守，預估第四季旺季不旺，會是相對平穩的季度。預期第四季電腦產品將季減 15%，但仍有望年增 20%；零組件及伺服器產品方面，則預估季增 5 至 10%，年增 30%。