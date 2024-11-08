search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈華碩法說〉電競筆電銷售亮眼 Q3 EPS 16.8元 預告Q4出貨旺季不旺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 19:20

cover image of news article
華碩受惠電競、Copilot+筆電動能強勁，Q3獲利125億顯著優於預期。(圖：shutterstock)

華碩 (2357-TW) 今 (8) 日召開法說會，第三季受惠電競筆電以及 Copilot + 筆電在市占率上有明顯增長，加上中國市場因《黑悟空》熱潮帶動電競筆電銷售，推升華碩第三季稅後純益達 125.04 億元，每股純益 16.8 元，顯著優於預期。 

華碩第三季營收 1567.43 億元，季增 15%，年增 24.2%；毛利率 17.1%，季減 1.1 個百分點，年減 0.3 個百分點；營益率 7.1%，季減 0.7 個百分點，年增 0.4 個百分點；稅後純益 125.04 億元，季增 6%，年增 12.7%，每股純益 16.8 元。 


華碩累計前三季營收 4331.64 億元，年增 19.6%；毛利率 17.9%，年增 3.6 個百分點；營益率 6.5%，年增 4.4 個百分點；稅後純益 297.56 億元，年增 1.48 倍，每股純益 40.06 元。 

若以各事業群營收第三季比重來看，系統事業群占 64%，開放平台事業群占 34%，AIoT 則占 2%。各地區營收比重方面，亞洲地區占 48%，歐洲地區占 29%，美洲地區占 23%。 

華碩也點出，第三季伺服器營收占比約 10 至 12%，其中 AI 伺服器約占 8 成，預期第四季伺服器營收趨勢將較第三季成長。 

華碩說明，今年第三季能繳出亮眼成績，主因為電競筆電在中國市場比重最高，而《黑悟空》的推出帶來一波熱潮，對硬體要求較高，間接讓電競筆電銷售亮眼，加上中國政府的補貼政策，對銷售有很大的幫助。 

展望第四季，華碩指出，由於第三季出貨暢旺墊高基期，目前觀察第四季需求相對不明確，且客戶拉貨也趨向審慎保守，預估第四季旺季不旺，會是相對平穩的季度。預期第四季電腦產品將季減 15%，但仍有望年增 20%；零組件及伺服器產品方面，則預估季增 5 至 10%，年增 30%。 

不過華碩積極布局 2025 年市場，針對 2025 上半年的電競、顯示卡，以及預期將快速成長的 AI PC 都將提前布局規劃，以搶攻商機。

文章標籤

華碩AI PC電競Copilot+AI伺服器

相關行情

台股首頁我要存股
華碩6212.31%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.13
加權指數法興(購) 槓桿5.92
加權指數法興(售) 槓桿6.59
加權指數法興(售) 槓桿7.23

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
華碩

62.07%

勝率

#波段上揚股

偏強
華碩

62.07%

勝率

#上升三紅K

偏強
華碩

62.07%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
華碩

62.07%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
華碩

62.07%

勝率

延伸閱讀


Empty