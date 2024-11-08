〈華碩法說〉美國伺服器產線年底運作 已接獲輝達GB200訂單
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 19:42
華碩 (2357-TW) 今 (8) 日召開法說會，針對市場關注的 AI 伺服器展望，華碩指出，目前在美國已經建置伺服器一條龍產線，從設計到製造一手包辦，預計年底就會開始運作。同時也透露，目前已取得輝達(NVDA-US)GB200 訂單。
華碩說明，今年前三季 AI 伺服器出貨以 H100 為主，10 月開始陸續出貨 H200，目前也接獲 GB200 訂單，不過第四季僅出貨少量樣品供客戶驗證，將配合輝達的供貨時程，力拚明年第一季量產出貨，出貨則集中在高規格的 NVL 72 機櫃為主。
PC 市場展望方面，華碩則說明，商用機種隨著 Windows 10 作業系統到期，明年初開始有 Windows 11 更新刺激，疫情期間 WFH 購買的 PC 也進到換機潮，加上 AI PC 的滲透率提高，都是明年的正向因子。
市場也關心，川普當選美國總統候選人華碩是否受到衝擊，對此，共同執行長胡書賓回應「衝擊有限」，可以從供應鏈管理以及市場開拓兩個面向來看。
胡書賓進一步指出，供應鏈管理部分，川普在 2018 年啟動中美貿易戰時，華碩就開始分散生產基地以提高韌性，他舉例，主機板過去就開始跟供應商在中國以外地區生產，只要出貨至美國的產品，已經 100% 不在中國生產製造，這方面也將持續動態調整。
市場開拓方面，胡書賓則表示，目前華碩的市場分布全球，包括歐洲、亞太、南美地區等，每個市場都非常穩健，認為川普當選對華碩的衝擊有限。
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