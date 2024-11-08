華碩Q4旺季不旺 10月營收月減近2成
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-08 18:34
華碩 (2357-TW) 今 (8) 日表示，第四季旺季不旺，通路夥伴審慎備貨，10 月集團合併營收 499.32 億元，營收 499.32 億元，月減 19.6%、年增 18.5%；累計前 10 個月集團合併營收 4,830.22 億元，年增 19.48%。
華碩表示，由於第三季高基期，市場面臨季節性調整，PC 業務恐下降 15%，第四季需求不明顯，恐面臨旺季不旺，將增加行銷費用應對市場變化。
另外，華碩表示近期在 AI 智慧醫療有所斬獲，Asus vivo Watch 血壓偵測功能日前通過泰國衛福部認證，預計在 11 月底開通，而心電圖功能也在審核中。
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