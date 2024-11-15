傳微軟雲端業務有害市場競爭 FTC準備著手調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-15 02:40

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根據英國《金融時報》(FT)周四 (14 日) 援引知情人士消息報導，美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission, FTC) 準備對微軟 (MSFT-US) 雲端運算業務展開反壟斷調查。據悉，微軟實施懲罰性的軟體授權條款，阻止客戶將其數據從 Azure 雲端服務轉移到其他競爭對手的平台上。

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知情人士表示，FTC 正在審查的方向包括微軟大幅提高離開用戶的訂閱費、收取高昂的退出服務費用，還會讓其 Office 365 產品與競爭對手的雲端系統不相容。

報導指出，在 FTC 就雲端運算服務供應商的商業行為向產業參與者和大眾徵求回饋意見後，決定發起正式調查。該機構表示，去年 11 月的調查結果顯示，多數回饋意見均表達市場競爭擔憂，包括限制在其他雲端服務供應商使用某些軟體的做法。

FTC 還強調，微軟會從某些雲端系統傳輸數據的用戶收取費用以及最低消費合約，該合約提供折扣給企業，換來一定水準的支出。

除 FTC 外，微軟也因類似問題受到其他監管機構的關切。英國競爭與市場管理局 (Competition and Markets Authority, CMA) 正在對微軟、亞馬遜 (AMZN-US) 展開調查。此前英國通訊局 (Office of Communication, Ofcom) 發現用戶抱怨被鎖定在一家供應商服務，該供應商會提供特殊折扣且收取高昂的退出費。

隨著企業將資料儲存和運算外包到網路上，雲端基礎設施和服務已發展成為大型科技公司最賺錢的業務線之一。最近，對訓練和運行人工智慧 (AI) 模型的處理能力的需求進一步推動了這一趨勢。

去年雲端服務支出飆升至 5,610 億美元，市場研究機構 Gartner 預測，今年將增至 6,750 億美元、2025 年將增至 8,250 億美元。微軟在全球雲端市場的市占率約 20%，落後領先者亞馬遜網路服務 (Amazon Web Services, AWS) 的 31%，但規模幾乎是 Google(GOOGL-US)雲端的一倍，為 12%。