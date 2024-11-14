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〈鴻海法說〉劉揚偉：美國大選後關注這幾點 深耕多年展望正向

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-14 17:37

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鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網資料照)

針對外界關心美國總統大選後，鴻海 (2317-TW) 的全球布局，對此，董事長劉揚偉認為，要關心的並非選舉本身，而是後續的投資政策、環境及商業機會等，目前鴻海在美國的展望正面，也持續新增投資、擴大布局。

劉揚偉表示，鴻海在美國投入營運以來，已經跨越超過 11 屆的歷任總統，深耕將近 40 年，設置將近 50 座廠區，雇用了超過 5000 名的美國員工，創造出每年 256 億美元的營收 (約新台幣 8334 億元)。


以威州的投資案來看，劉揚偉表示，過去 3 年多期間，鴻海在威州投資規模已達 10 億美元，所雇用的美國同仁至少成長 42%；威州的營收相較去年同期，成長了 140%，今年以來鴻海更是當地拉辛郡最大的納稅者。

劉揚偉認為，長期來看，鴻海受惠於全球化的布局和新事業的發展商機，威州及德州廠區在 AI 以及伺服器領域都有一定的受益、俄州的電動車廠也將持續導入新的客戶，近期也持續在美國新增投資。

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