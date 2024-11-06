光陽米蘭車展下猛藥 找來重量夥伴開發電動重機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-06 19:39

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國內機車大廠光陽 KYMCO 今 (6) 日於 2024 米蘭車展 (EICMA) 中宣布，將與哈雷機車旗下純電品牌 LiveWire 帶來全球性的創新移動解決方案，光陽全新電動重機街跑 RevoNEX 將搭載哈雷 LiveWire S2 電動重機動力系統，而雙方也將共同開發 2026 上市的 LiveWire 電動重機速克達。

光陽董事長柯勝峯表示，LiveWire 是都市電動化交通解決方案的指標性領導者，光陽作為 LiveWire 唯一策略合作夥伴，很高興進一步強化合作關係、展開更緊密更全面性策略結盟，將共同為全球市場帶來創新移動解決方案，並重新定義電動出行的方式。

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LiveWire 執行長 Karim Donnez 表示，除了 KYMCO 全新 RevoNEX 使用 LiveWire S2 動力系統，也將共同開發 LiveWire 的下一款 S2 電動大型速克達。