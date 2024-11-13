全球10月電動車銷量年增35% 但歐洲僅勉強成長

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-13 17:00

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市場研究公司 Rho Motion 周三表示，10 月全電動和插電式混合動力車的全球銷量年增 35%，其中中國銷量躍升 54%，帶動了所有地區的銷量成長。

公司數據經理 Charles Lester 表示，儘管歐洲銷售額只增長 0.8%，但按年率計算，已是連續第二個月增長，預計歐洲今年剩餘時間表現良好。

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歐洲汽車產業正面臨許多挑戰，包括高生產成本、向電動車轉型的管理，以及來自中國競爭對手的低成本電動車的湧入。歐洲最大的汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen)10 月表示，計畫在德國的至少關閉三家工廠。

Rho Motion 數據顯示，10 月全球電動車 (無論是純電動還是插電式混合動力) 銷量達到 172 萬輛，中國銷量創歷史新高 120 萬輛。

在美國和加拿大，電動車銷量成長 11.4%，達到 16 萬輛，在歐洲，電動車銷量達到 26 萬輛，較去年同期略有成長，但比 9 月下降 14%。在全球其他地區，銷售額成長 10.9%。

Rho Motion 在一份聲明中表示：「隨著中國汽車銷售進入今年最後兩個強勁月份，中國電動車市場沒有顯示出放緩的跡象。」