連兩月創高！全球10月電動車銷量年增35% 陸暴漲54%創史高貢獻最大

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-14 12:32

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最新數據顯示，全球 10 月包含純電動車跟插電式混動汽車的電動車銷量年增 35% 至 172 萬輛，連續兩個月創紀錄，其中中國地區銷量飆升 54% 至 120 萬輛，創歷史新高，帶動所有地區的銷量增長。

市調機構 Rho Motion 周三 (13 日) 發佈最新研究報告指出，全球電動車市場買氣再次回暖，而每年 11 月跟 12 月往往是中國電動車市場銷售旺季，中國電動車市銷量料將維持強勁動能。

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在美國和加拿大市場，上月電動車銷量年增 11.4% 至 16 萬輛，歐洲市場銷量則為 26 萬輛，雖然較一年前略有上升，但較 9 月下降 14%。在全球其他地區，電動車銷量年增 10.9%。

Rho Motion 數據經理 Charles Lester 表示，儘管歐洲 10 電動車銷量僅年增 0.8%，但連兩月呈年增表現，歐洲今年全年銷量料將有望以良好成績作收。

Rho Motion 指出，歐洲電動車製造商可能降價來提高銷量，以達到歐盟為明年設定的減排目標來避免遭到罰款。當前歐洲汽車業正面臨諸多挑戰，包括生產成本高昂、向電動車轉型困難，以及來自中國同行的激烈競爭。

歐洲最大車廠福斯上月表示，打算關閉在德國至少三家工廠，裁撤數以萬計員工且打算全員降薪 10%，縮編在德國所有剩餘工廠規模。

分析人士認為，包括福斯和賓士在內的德國車廠已在電動車轉型上落後於特斯拉和中國公司，並在關鍵的亞洲市場輸給許多有創新優勢的中國新興企業。