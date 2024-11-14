〈財委會質詢〉稅收超徵4000億 莊翠雲：減少舉債、增加還債 會至少還債150億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-14 11:35

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財政部日前公布今年前 10 月稅收預估將超徵 4000 億元，關於超徵稅收的用途成為昨今兩日的立院質詢焦點。財政部長莊翠雲今（14）日強調會「減少舉債、增加還債」，超收部分的 5％用來還債，至少會還 150 億元以上。立委表示，還 150 億太少，至少要還 500 億元才對，若不還那麼多，就應該多發給民眾。

立法院財委會今 (14) 日邀請中央銀行、金管會和財政部針對「美國新任總統川普當選對台灣經濟金融的影響」，立委賴士葆針對昨日的質詢內容再度向莊翠雲要答案。

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賴士葆追問，日前公布今年前 10 月稅收預估將超徵 4000 億元，財政部打算要再多還多少錢，莊翠雲表示，必須等到 11 月到 12 月計算實徵淨額數之後，如果足以支應國庫，多出來的就可以來還債；依先前立法院決議，稅收超出預算的部分至少有 5％會用來還債，至少會還 150 億元以上。

賴士葆表示，還 150 億太少，應該至少要還 500 億元才對，若不還那麼多，就應該多發給民眾。

立院財委會昨審查《貨物稅條例》修正草案。財政部公布今年前 10 月稅收實徵淨額 3 兆 2951 億元，預估今年將超徵 4000 億元，較上月預估的千億更多，引發朝野立委關心稅務預估情況，以及是否有機會再度普發現金。