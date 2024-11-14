〈財委會質詢〉彭金隆：對詐騙深惡痛絕 支持銀行業抵制非實名制平台

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 10:55

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九大公股銀行日前喊出全面暫停在非實名制平台投放廣告，並停止贊助非實名制登錄的社群網站、網紅等從事任何廣告與業務宣導活動，上海商銀也開出民營機構第一槍，決議跟進實施。金管會主委彭金隆今 (14) 日赴立院財委會備詢時指出，對詐騙深惡痛絕，關於金融機構自發性打詐表示支持，至於是否要求所有上市櫃公司跟進，彭金隆表態，雖各公司有所差異，但會朝強烈要求方向來努力。

數發部長黃彥男 13 日表示，數位平台廣告實名制預計 2025 年元旦起上路，規劃分階段進行，先從高風險廣告客戶開始，推估明年將能降低受詐騙金額。國民黨立委賴士葆問及，站在政府的角度，金管會是否能督導所有的金融機構、上市櫃公司跟進？

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彭金隆說明，九大公股行庫暫停在非實名制平台投放廣告的起源，是在 10/30 金管會召開內部防詐小組，邀集各公會一起討論出來的想法，各家公股行庫陸續開始實施。

他強調，站在金管會立場，對於所有的詐騙都是深惡痛絕，亦採取各種方法打詐，對於業者自發性的作為，金管會表示支持，並持續保持這個態度，希望大家一起來防詐，同時也希望廣告主善盡社會責任。

賴士葆追問，除了銀行業外，是否能強烈要求上市櫃公司跟進，若無實名制就不下廣告，還給台灣一個乾淨的環境？彭金隆說，金管會也是朝這個方向來進行，然而，上市櫃公司之間差異比較大，應該是全民一起來努力，不過，站在政府角度，還是會盡力來強烈要求。