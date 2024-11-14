〈財委會質詢〉楊金龍：美國需要台灣的戰略物資 不至於被制裁

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-14 10:53

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美國新總統川普將上任，由於主張的各項政策和現任總統拜登差異大，各國憂心未來的高關稅、保護壁壘等再度衝擊國際貿易，以及地緣政治等不確定因素，中央銀行總裁楊金龍今 (14) 日對此提到，台灣對美國順差約 500 多億美元，但主要是因「他們需要我們的產品」，未來應不至於制裁台灣。

據《CNBC》報導，高盛最新研究報告中發出警告，川普再次執政或將擴大關稅壓力，不僅針對中國大陸，韓國、台灣和越南也可能成為下一波貿易制裁的對象。

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而且川普一向主張美國優先，這次又喊出高關稅，甚至競選期間提到台灣應對美國繳保護費等言論，今日在財委會中，立委問及未來對台灣的影響，楊金龍回應，台灣出口的資通訊產品屬戰略物資，「他們需要我們的產品，這是結構性的問題」，央行每年都會和美國財政部磋商 2 次，應不至於被制裁。

楊金龍說，目前美國兩黨對中國態度都是一致的，雖對台灣的政策不太一樣，但差異不太大，制裁一說，可能只是一種策略。

楊金龍更強調，事實上美中貿易衝突後，對台灣來說反而好，近年來經濟成長、物價控制和貿易都表現得非常好，「美中衝突後台灣沒有受到損失，反而更好」。

然而，楊金龍也不諱言，後面還是要非常小心觀察美國的貨幣政策和匯率報告，「全球化已碎片化，幸我國廠商應變能力強」。