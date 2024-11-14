【盤面熱點】美股川普交易退燒？台股測試介面族群再度接棒起

鉅亨研報 2024-11-14 11:47

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一、川普交易退燒？防禦股、測試介面接棒起

美股川普交易暫歇，週二 (2024/11/12) 特斯拉和川普 DJT 股價重挫，市場觀望即將公布的 10 月美國通膨數據，標普止步 5 連漲，美股四大指數全面收黑。

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週三 (2024/11/13) 台股早盤隨護國神山台積電 (2330) 在平盤附近震盪，具殖利率保護、股價位階相對不高且歷時整理的如消費性電子、台積電供應鏈、測試介面等族群出現反彈，此外，10 月營收與 3Q24 季報公布期間，個股也隨業績而表態。

二、測試介面 10 月營收不俗

測試介面族群週三股價明顯出現族群性的彈升，主要還是反應基本面利多。上市櫃公司 10 月營收業已出爐，測試介面廠商…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、測試介面股操作面的看法