〈台幣〉32.5元關卡失而復得 連3貶收32.45元續寫3個月低點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 18:04

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美元指數 12 日上漲至 6 個多月高點，來到 106 左右，台北股匯今 (13) 日持續走疲，新台幣兌美元一度摜破 32.5 元關鍵價位，為 3 個月來首見，但「川普交易」狂潮略見降溫，加上出口商拋匯，終場貶勢急速收斂，以 32.45 元作收，貶值 2.5 分，台北及外匯市場總成交值萎縮至 20.94 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 32.44 元開盤，午盤前最高來到 32.42 元，但隨著台股震盪翻黑，美元買盤下午陸續湧現，外資偏向匯出，投信業者也不斷匯出投資款布建海外倉位，新台幣匯價午後最低來到 32.528 元、貶值 1.03 角。

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不過，在出口商拋匯下，新台幣匯率貶值快速收斂，終場收在 32.45 元，貶值 2.5 分，為連續 3 個交易日收黑，下探 3 個月以來新低。

觀察主要亞幣走勢，根據央行統計，美元指數上漲 0.36%，日元重摔 0.83%，淪為最弱亞幣，新加坡幣貶值 0.27%，新台幣貶值 0.08%；人民幣則升值 0.18%，韓元升值 0.14%，主要亞幣表現不同調。