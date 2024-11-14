新美齊前三季EPS 0.94元 「新美齊-硯」案可望年底前開始交屋
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-14 18:43
上市建商新美齊 (2442-TW) 今 (14) 日公布最新財報，2024 年第三季稅後純益 831.9 萬元，季減 87.15%，年減 85.56%，單季每股純益爲 0.03 元，2024 年前三季稅後純益 2.45 億元，年增 34.9%，每股純益爲 0.94 元。
新美齊 2024 年建案完工入帳時間主要在年底，預計總銷 11 億元的「新美齊 - 硯」有望年底前取得使照，開始交屋入帳。
新美齊 2024 年第三季營收 1.37 億元 ，毛利率 28.32%，季減 17.72 個百分點，年增 2.5 個百分點，第三季稅後純益 831.9 萬元，季減 87.15%，年減 85.56%，單季每股純益爲 0.03 元。
新美齊 2024 年前三季營收 5.96 億元，毛利率 40.18%，年增 16.26 個百分點，前三季稅後純益 2.45 億元，年增 34.9%，每股純益爲 0.94 元。
新美齊積極投入雙北的都更、危老領域，並跨人商用不動產開發，並在今年第三季以 8.3 億元取得三重頂崁工業區業土地約 967 坪及建物，新美齊主管指出，新美齊將爭取以都更開發爲 10 層樓廠辦，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。
新美齊是以 8.3 億元取得三重頂崁工業區業土地約 967.15 及建物 691.51 坪，新美齊主管表示，新美齊將爭取以都更開發爲地下 3 層及 10 層樓廠辦，預計在 2026 年推案，而這也是新美齊首度跨入商用不動產開發案。
同時，新美齊目前手上儲備個案除了與海悅 (2348-TW)、德杰集團合作開發的「新店寶元段」開發案外，新美齊也取得台中多筆土地，包括以 33.8 億元買下台中南屯區土地、13.8 億元購置台中北屯機捷特區土地 。
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