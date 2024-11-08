〈電子五哥營收〉和碩受惠iPhone 16系列出貨 10月營收續破千億登今年新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 17:44
和碩 (4938-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收達 1188.01 億元，較 9 月增加 8.7%，主要受惠蘋果(AAPL-US)iPhone 16 系列產品出貨挹注，也同步推升 10 月營收登上今年新高，連 2 月站上千億大關。
和碩 10 月營收 1188.01 億元，月增 8.7%，年減 16.5%；累計今年 1 至 10 月營收 9171.45 億元，年減 13.22%。至於筆電出貨狀況，9 月季底效應，10 月則恢復正常出貨水準，出貨 55 至 60 萬台，約月減 30.3%，年對年則持平。
雖然和碩不針對單一廠商或產品進行評論，不過董事長童子賢先前提到，不用對於短期銷售數據過於焦慮，尤其是一個月、兩個月或三個月做過多細膩的評論，也相信 AI 功能的升級有望刺激市場。
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