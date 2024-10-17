和碩IMC大會展示先進網路方案 搶攻印度5G商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-17 12:54

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和碩 (4938-TW) 致力於支持印度 5G 基礎建設以及「印度製造」政策，並在印度移動大會 (IMC 2024) 上展示最新創新技術，鎖定印度市場 5G 商機。

和碩身為開放性無線接入網路 (O-RAN) 產品及 5G 解決方案的供應商，在 IMC 2024 大會中推出 PR1450 O-RU 及前傳數據多工器 (FHM)，專為企業及公共環境中的室內覆蓋需求設計， 提供創新且具成本效益的解決方案。

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和碩說明，PR1450 O-RU 可提供穩定的室內連接，FHM 則可簡化網路配置，以提升部署效率，兩者皆可為多種 5G 環境提供靈活性及操作效率。

此外，和碩也提供一系列針對印度市場的客戶端設備 (CPE) 及 RedCap 節省功耗的解決方案，這些產品可實現不同行業的無縫連接，支持多元應用。

和碩在 IMC 2024 展示內置在無線電中的網路技術、小型基地台的能源效率功能，並展出具創新、成本效益的 5G 室內覆蓋技術，以及適用多種環境的 5G 基地台資此設施。