材料-KY核心獲利穩固 前三季累計獲利超越去年全年 EPS 57.63元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-13 19:04

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材料 - KY(4763-TW) 今 (13) 日公布最新財報，2024 年第三季稅後純益 18.11 億元，季增 3.29%，年增 62.53%，每股純益 18.32 元，2024 年前三季稅後純益 56.68 億元，年增 74.91%，每股純益 57.63 元。

材料 - KY 在 2024 年第三季營收續創同期新高 43.72 億元，營收增長主要由於絲束和醋片需求強勁及銷售價格維持高檔，暨絲束與長絲新產能擴增挹注。絲束第三季營收較去年同期增加 40%，但醋片為因應絲束產能增加而增加自用比率減少外賣，致醋片第三季營收較去年同期減少 10%。

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材料 - KY 在 2024 年第三季本季毛利率為 62.18%，較去年同期 62.05% 略為增加約 0.13%；較前季 61.31% 僅略為增加約 0.87%，主要因在 2024 年第三季美國聯準會降息 1 碼，美元兌人民幣匯率走跌，致使以美元計價的絲束毛利率受影響，及受產品組合影響等。

材料 - KY 在 2024 年第三季歸屬母公司淨利為 18.11 億，較去年同期增加 10.5%，較前季增加 3.29%。第三季每股盈餘為 18.32 元（按盈餘轉增資後之新股數計算），較去年同期增加 7.4%。前三季累計稅後純益 56.68 億，已超越 2023 年全年獲利。顯示在絲束和醋片需求強勁及原物料成本維持低檔之情況下，濟南大自然新材料持續努力提升生產效益、增加規模經濟，暨穩固產業地位與核心獲利。

材料 - KY 發言人陳界瑞強調，2024 年上半年度的每股盈餘，因本季無償配發新股而追溯調整，每股盈餘由追溯調整前的 44.89 元，追溯調整後為 39.04 元，加上第三季單季每股純益 18.32 元，致 2024 年前三季每股純益為 57.36 元。

另外，公司陳界瑞指出，影響 2024 年第三季單季獲利之項目與金額包括，第三次買回庫藏股轉讓予員工認列一次性費用，金額為 9967 萬元；美國聯準會降息，美元兌人民幣匯率走跌認列匯兌損失，金額為 1.47 億元；同時，2024 年上半年度盈餘分配每股 26 元，大陸子公司盈餘匯出支應，扣繳美金 800 萬元，金額約為 2.56 億元。這三項影響金額約為 5.0 億元，影響每股盈餘約為 5.08 元。

材料 - KY 產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，2024 年 7 月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計 2025 年 1 月再完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（產品名稱：森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求，預計年底前完成產能擴增至約 2400 噸，並規劃 2025 年及 2026 年產能倍數擴增。

最後，材料 - KY 預計 2025 年第二季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。