KPMG報告：今年前8月保險業賺3000億已贏去年整年 產險可望雙位數成長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 14:25

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KPMG 安侯建業今 (13) 連續第五年推出「2024 台灣保險業報告」，研究報告中顯示，2023 年隨著解封生活逐漸回至常態，疫情造成的防疫雙險理賠金額明顯下降，且國際主要央行緩步暫停升息，全球投資市場好轉。進入 2024 年後，環境對保險業營運相對有利。金管會統計顯示，今年前 8 個月保險業稅前獲利已達三千億元，超過 2023 全年，同時保費收入呈現反彈回升的溫和增長趨勢。且而產險業保費收入則延續成長走勢，同時漲幅來到雙位數。

以整體來看，台灣保險業資產持續成長，但國內金融機構資產成長幅度較高，使保險業占金融機構資產的比率再度縮減。根據保發中心統計顯示，保險業 2023 年資產由 34.08 兆元再度擴大至 35.38 兆元，成長幅度為 3.8%。然而，去年國內金融機構資產由 99.72 兆元增長 5.2% 至 104.91 兆元，成長幅度持續高於保險業，致使保險業占金融機構資產的比率由 34.17% 下滑至 33.72%，連續第三年縮減。

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2023 年保險業整體保費收入雖繼續處於下滑趨勢，但縮減幅度已較 2022 年明顯緩和。其中，壽險業保費收入負成長情況較大幅度的減緩，促使整體保費收入下滑情況得以趨緩，而產險業保費收入則延續成長走勢，同時漲幅來到雙位數，為緩解保費收入下滑帶來一定貢獻。去年國內保險業保費收入約為 2.43 兆元，較 2022 年負成長 4.8%，不過 2022 年保費收入的減幅達 19.6%，因此 2023 年保費收入減少情況已明顯緩和許多，預期 2024 年將正向成長。

KPMG 安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，對國內保險業者而言，與國際制度接軌則是一項重中之重的挑戰課題。為了給予業者充裕時間準備，金管會早已明確表示 2026 年將進行國際財務報導準則第 17 號 (IFRS 17) 及新一代清償制度的接軌。接軌後，保險公司的財報表達有望更接近經營實質，可讓國內外投資人更了解實際狀態，並強化財務體質及承擔各種風險之能力。為了協助業者執行，政府採取循序漸進導入，並提出在地化與獎勵措施，期望能順利完成接軌並幫助國內保險業者未來具有更佳的國際能見度及競爭力。