南亞攜手宜可可布局寶特瓶回收 全台最大智慧回收系統瓶片收率達90%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 13:47

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南亞塑膠 (1303-TW) 今 (13) 日宣布，與台灣循環經濟新創公司宜可可 (ECOCO) 簽署產業合作備忘錄(MOU)，將透過宜可可的智慧回收機台網絡，擴大回收料布局。

在品牌大廠積極推動碳中和目標下，寶特瓶等回收塑料需求逐漸增加，宜可可為台灣智慧回收領域領導品牌，其運營的智慧回收系統透過前端材質分類管控及光學辨識技術，使瓶片收率突破 90%，高於台灣市場 72% 的平均水準。

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南亞目前已在台灣、中國、越南及美國等地區布建聚酯回收產線，年產能達 31 萬噸，涵蓋消費後回收（PCR）及工業端回收（PIR）等完整回收體系，產品應用範圍包含寶特瓶、織物及工業用離型膜。