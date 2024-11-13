〈敦泰法說〉迎春節備貨潮 Q4營收估小增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-13 18:06

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驅動 IC 業者敦泰 (3545-TW) 今 (13) 日召開法說會，董座胡正大表示，受惠明年春節前的備貨效應，中低階 TDDI 需求可望延續，帶動今年第四季營收將較第三季小幅成長。

回顧第三季，胡正大說，第三季為傳統旺季，高階手機有較強勁的銷售，帶動 AMOLED 觸控 IC 出貨持續成長，中低階 IDC(TDDI) 產品因缺料、價格趨穩，提升供應鏈備貨意願，拉貨力道轉強，平板及車載新產品在導入品牌客戶幾個季度後，本季也有初步銷售貢獻，推升第三季營收季增 28%。

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展望第四季，胡正大說，考慮明年春節的效應，第四季營運有基本備貨需求支撐，手機中低階 IDC(TDDI)IC 銷售可望維持，但由於第三季缺料現象已緩解，價格微幅鬆動，而 AMOLED 持續滲透手機及中大尺寸等多個應用市場，帶動相關觸控 IC 出貨量不斷創高，因此看好第四季營收仍可呈現季增。