巴菲特面子放哪？波克夏Q3保險業務虧損逾10億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-11-05 13:50

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波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 龐大的保險業務向來以其強勁的承保業績而聞名，超愛保險股的執行長巴菲特 (Warren Buffett) 經常強調這一點。因此，波克夏第三季保險業務遭遇 10 億美元以上的損失，令市場大感意外。

此次損失主要源於兩筆費用。首先，波克夏在其初級保險業務中，將 2024 年之前發生的估計負債增加 7.89 億美元，導致該單位本季出現承保虧損。該增幅主要來自於其子公司 Guard，該公司專注於為小型企業提供保險。

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第二筆是波克夏的長期保險部門 National Indemnity 認列的 4.9 億美元的稅前支出。該費用與 Whittaker, Clark & Daniels 公司因石棉相關滑石粉責任而破產有關，該公司由波克夏的一家附屬公司控制。此情況的複雜性進一步加劇市場的擔憂。

根據 CFRA 分析師 Cathy Seifert 的評價，波克夏 B 類股票評級被下調至「持有」，原因是其保險保費增長僅為 3%，低於同行水準。她將 B 類股票的目標價格下調 30 美元至每股 495 美元。

周一，波克夏 B 類股下跌 2.2%，報每股 442 美元。

Seifert 指出：「我們對 Geico 的業績表示讚賞，但對於初級保險部門第三季的不利索賠發展以及商業保險和再保險業務的增長平淡表示擔憂。」

儘管這些損失對波克夏約 3000 億美元的總資本基礎影響有限，但這些異常情況仍突顯出該公司在擴展保險業務過程中面臨的風險。波克夏目前是全球最大的財產和意外保險公司，其最大的保險單位包括美國第三大汽車保險公司 Geico。

在過去十年間，波克夏在主要保險業務上穩步增長，預計今年的保險保費將達到約 190 億美元，幾乎是 2019 年的兩倍。針對 Guard 的情況，波克夏已退出房主保險業務，並開始「收緊承保指導方針」。

關於 Whittaker Clark 的情況，波克夏在其 10-Q 報告中並未詳細說明，僅提到國家賠償公司因與某些非保險附屬公司達成的和解協議記錄了 4.9 億美元的稅前支出。這一情況的特殊性在於，波克夏的負債似乎並未受到上限限制，這在該公司過往的業務中並不常見。

由於波克夏不舉行收益電話會議，分析師和投資者無法就這些問題向管理層提問。整體而言，波克夏的保險承保利潤在第三季度大幅下降至 7.5 億美元，與去年同期的 24 億美元相比，顯示出其保險業務面臨的挑戰。

儘管如此，波克夏的保險業務在 2024 年仍有望實現超過 50 億美元的稅後承保利潤，這一數字顯示出其長期以來的穩定性和盈利能力。