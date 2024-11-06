波克夏今年光賣蘋果就得納稅200億美元以上 巴菲特驕傲：很可以啊

鉅亨網編譯許家華 2024-11-06 13:29

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巴菲特旗下的波克夏 ‧ 海瑟威 (BRK.B-US) 因出售蘋果 (AAPL-US) 2/3 持股而獲得了巨大收益，該公司可能成為今年最大的企業納稅人之一。根據《巴隆周刊》估算，單就出售蘋果持股，波克夏今年稅款可能就高達 200 億美元以上。

波克夏上周六發布 10-Q 報告，該公司第三季再次出售蘋果 1 億持股，將其持股比例減少了 25%，目前持有 3 億股。自 2024 年初以來，波克夏已經出售超過 6 億股蘋果股票。

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根據《巴隆周刊》估算，這些股票銷售可能幾乎是波克夏今年頭三季實現的 970 億美元應稅收益的全部。(該報告使用約 25% 的稅率估算稅單，這是基於聯邦 21% 和內布拉斯加州 5% 的企業稅率。)

波克夏可能已經支付了一部分稅款。根據報告，該公司第三季支付的所得稅現金增加了 150 億美元，達到 175 億美元，這一數字已經超過 2023 年全年支付的 78 億美元的兩倍。

紐約稅務專家 Robert Willens 指出：「考慮到聯邦和州及地方稅的綜合稅率，使用 25% 的『全包』稅率仍然是合適的。為了避免罰款，波克夏必須按時支付 2024 年的預估稅款。」

根據報導，波克夏並未披露出售蘋果股票的具體價格，但《巴隆周刊》估算平均價格約為每股 190 美元，其中大部分股票是在第二季所出售。蘋果股票周二上漲 0.7%，收每股 223.45 美元。

波克夏披露其蘋果持股均價約為每股 35 美元，這意味著每股實現的收益約為 155 美元，總計約 930 億美元。《巴隆周刊》估算，波克夏在支付稅款後，實現的蘋果股票價格在每股 150 至 155 美元之間。

巴菲特的決策顯示出他更願意持有現金而非蘋果股票，儘管目前蘋果股票的價格已超過 220 美元。此次股票銷售使波克夏的現金及等價物在 9 月 30 日達到創紀錄的 3250 億美元，幾乎是 2023 年年底數字的兩倍。

這些股票銷售及其收益突顯了波克夏在蘋果投資上的成功。根據《巴隆周刊》估算，波克夏在蘋果上的實現和未實現收益約為 1500 億美元。

在巴克夏的年度會議上，巴菲特並未詳細說明減持蘋果股份的原因，但提到目前的企業稅率在歷史上屬於較低水準。他表示：「我們不介意波克夏為在蘋果上的收益支付稅款，我們支付的是 21% 的聯邦稅率，而這一稅率不久前還是 35%，甚至曾經高達 52%。」

另一個可能的原因是，這一股份在 2024 年初時佔波克夏股票投資組合的近 50%，而目前僅佔約 25%。以巴菲特的價值投資理念來說，蘋果股票 2025 財年預估本益比為 30，這已經達到合理的價格。波克夏在 2016 年至 2018 年間收購蘋果時，該股本益比僅為 10 到 15。