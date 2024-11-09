政局完美對沖！馬斯克身價飆至3000億美元 輾壓巴菲特 穩居全球首富

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-11-09 10:58

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特斯拉近日股價再度飆升，周五 (8 日) 收高 8% 以上，本周累計漲幅更是高達 30%，推動這間電動車製造商市值突破 1 兆美元，結束其在「科技七雄」中墊底的局面，也令馬斯克穩居世界首富寶座。這一切的背後，與馬斯克的商業策略密不可分。

世界首富馬斯克

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根據報導，馬斯克在近期的選舉中，為川普提供了高達 1.3 億美元的資金支持。這筆投資的回報率驚人，特斯拉的市值因此增加 2700 億美元，回報率達到 2250 倍。馬斯克的個人財富也隨之增長，一日之間增加了約 265 億美元，其中約 130 億美元的漲幅來自於特斯拉股價的大幅上漲。

目前，馬斯克擁有超過 4.11 億股特斯拉股票，約佔該公司已發行普通股的 13%，使其成為最大個人股東。同時，馬斯克也持有社群媒體平台 X 和 SpaceX 的大量股份。根據最新的彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index)，截至 11 月 7 日，馬斯克的淨資產已達 2903 億美元，成為全球首富，完全輾壓股神巴菲特。

支持川普的戰略意圖

馬斯克支持川普的背後，實際上是一種精心設計的對沖策略。若賀錦麗當選，民主黨支持清潔能源，這對特斯拉來說是利好消息；但若川普當選，他對電動車的政策可能會對美國汽車行業構成威脅，包括可能取消電動車的稅收抵免政策，因此馬斯克提前站在川普一邊，無疑是在不確定的政治環境中，先替特斯拉買一份「保險」。

市場反應與競爭影響

川普當選後，市場反應迅速，電動車初創公司如 Lucid Group、極星汽車和 Rivian Automotive 的股價均出現下跌，分別下滑 5.3%、8.2% 和 8.3%，但特斯拉卻逆勢上漲 14.8%，顯示出其在市場中的獨特地位和抗壓能力。

分析師指出，馬斯克拉攏川普可為特斯拉帶來潛在的商業利益。川普在勝選演講中稱讚了馬斯克，並提到了上個月 SpaceX 在空中成功捕獲火箭的事件，並將 Starlink 的太空 Wi-Fi 服務在 9 月底颶風赫勒娜襲擊北卡羅來納州時挽救生命的事蹟歸功於馬斯克。

這無疑提高了馬斯克在政界的影響力。兩人甚至討論了馬斯克在第二屆川普任期中的職位問題，馬斯克正在研究減少政府浪費和低效的方式。

投資者的信心與未來預測

根據 Wedbush 分析師丹 · 艾夫斯的評估，以 12 個月預期收益計算，特斯拉股票目前本益比 93.8，這是自 2022 年 4 月 5 日以來的最高點 (當時騎電動車交付量年增 40%)。儘管馬斯克對 2025 年的增長持樂觀態度，但他也承認 2024 年的交付量可能不會增長。此外，該本益比也高於 3 年平均本益比 (62.9)。

更可能的是，投資人開始為特斯拉更好的基本面定價。

「我們認為，川普當選總統對電動車產業整體不利，因為電動車退稅 / 稅收優惠可能會被取消，但對特斯拉來說，我們認為這是一個巨大的利好。同時，川普主張大幅提高關稅，這可能會進一步限制國外平價電動車湧入美國本土，有助於特斯拉保持在美國市場的領先地位。」艾夫斯說。

儘管取消電動車稅收抵免將損害整個行業，但 Wedbush 的艾夫斯認為特斯拉的規模足以在沒有稅收抵免的情況下保持盈利——正如過去一樣。政府激勵措施減少也意味著傳統汽車製造商的競爭減少，特斯拉的市佔率將因此增加。艾夫斯估計，總體而言，這些變化每股價值可能在 40 到 50 美元之間

投資人似乎也將馬斯克與川普的合作潛力定價入股，市場認為，川普上任後，馬斯克和特斯拉受到美國證券交易委員會和司法部審查的次數可能較少，這些機構目前正在調查特斯拉的駕駛輔助技術及其他問題。

CFRA Research 高級分析師 Garrett Nelson 在 11 月 6 日的報告中寫道：「我們相信川普的勝利將有助於加快監管部門對特斯拉自動駕駛技術的批准。」Nelson 將特斯拉目標價從 265 美元上調至 375 美元，意味著該股仍有逾 30% 的上漲空間。

美銀證券分析師約翰 · 墨菲也相當樂觀，他將特斯拉的目標價上調 85 美元，達每股 350 美元。他認為特斯拉可能會在川普政府的新電動車政策下受益，尤其是在自動駕駛車輛的監管減少方面。墨菲將特斯拉估值約 1.1 兆美元，相當於 FactSet 綜合 2025 年獲利預期的 106 倍。

技術分析師、CappThesis 創辦人 Frank Cappelleri 表示，特斯拉股現在具有「看漲的圖表模式」。如果股價在接下來幾天能維持在 270 美元以上，他認為未來幾個月可能達到 400 美元，比周五收盤價高出 25%，接近歷史高點。

結論