護國神山領軍碳中和！環境部與台積電簽署CCU 合作推動碳捕捉導入焚化廠
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 14:53
環境部長彭啓明今（13）日出席「台中零廢製造中心商轉典禮」，也與台積電 (2330-TW) (TSM-US) 資深副總經理何麗梅共同簽署「碳捕捉合作備忘錄 (CCU)」，宣布雙方將在碳捕捉、碳減排及綠色技術創新等多個領域展開深度合作，未來環境部與台積電雙方將依 CCU 承諾事項，首先引進碳捕捉技術並導入公有焚化廠。
環境部表示，有關碳捕捉技術應用開發示範部分，由於全國公有焚化廠雖然尚未列入碳費徵收對象及減碳指定目標，環境部仍輔導焚化廠獲取第三方認證或申請自願減量專案。
此外，環境部也補助焚化廠進行升級整備和設備改善，針對老舊機組及廠區設備實施節能措施與汰舊換新，維持穩定運轉及垃圾焚燒過程中將熱能回收發電，減少對石化燃料使用，未來環境部與台積電雙方將依備忘錄承諾事項，引進碳捕捉技術並導入公有焚化廠，並將捕捉下之二氧化碳冷凍液化後，運輸至再利用端或封存場，以實現碳中和目標。
彭啓明強調，環境部是國家推動環境保護與可持續發展的主管機關，負責制定並執行國內的環保政策，並推動具體行動應面對氣候變遷的影響，而台積電是全球領先的半導體製造企業，積極參與環保與可持續發展，並致力於在 2050 年達成淨零碳排的目標，共同合作將為國家減碳政策提供有力支持，並加快碳減排技術的創新與應用，以實現 2050 年凈零碳排和循環經濟的願景，也期許未來能夠吸引更多企業一同參與，形成一個資源循環的良性生態系統。
何麗梅表達了對此次合作的期待，強調台積電長期以來積極推動企業永續經營，此次合作不僅是技術開發與政策推動上的互補，更是雙方在應對氣候變遷上共同承擔的責任。
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