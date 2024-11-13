護國神山領軍碳中和！​​​​​​​環境部與台積電簽署CCU 合作推動碳捕捉導入焚化廠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 14:53

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環境部表示，有關碳捕捉技術應用開發示範部分，由於全國公有焚化廠雖然尚未列入碳費徵收對象及減碳指定目標，環境部仍輔導焚化廠獲取第三方認證或申請自願減量專案。

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此外，環境部也補助焚化廠進行升級整備和設備改善，針對老舊機組及廠區設備實施節能措施與汰舊換新，維持穩定運轉及垃圾焚燒過程中將熱能回收發電，減少對石化燃料使用，未來環境部與台積電雙方將依備忘錄承諾事項，引進碳捕捉技術並導入公有焚化廠，並將捕捉下之二氧化碳冷凍液化後，運輸至再利用端或封存場，以實現碳中和目標。

彭啓明強調，環境部是國家推動環境保護與可持續發展的主管機關，負責制定並執行國內的環保政策，並推動具體行動應面對氣候變遷的影響，而台積電是全球領先的半導體製造企業，積極參與環保與可持續發展，並致力於在 2050 年達成淨零碳排的目標，共同合作將為國家減碳政策提供有力支持，並加快碳減排技術的創新與應用，以實現 2050 年凈零碳排和循環經濟的願景，也期許未來能夠吸引更多企業一同參與，形成一個資源循環的良性生態系統。