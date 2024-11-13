〈超單身世代來臨〉凱壽推年年168利變終身保險 兼具壽險、退休規劃保障

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-13 12:37

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根據內政部戶政司最新統計資料，台灣 30 歲至 44 歲的未婚人口佔同年齡族群超過 4 成；求職網調查也指出，目前未婚且無子女的受訪者中，有逾 6 成表示心中沒有結婚計畫。凱基人壽新推出單身族可選擇投保的「年年 168 利率變動型終身保險－定期給付型」商品，具機制靈活的宣告利率，滿足條件有機會每年享增值回饋分享金，滿足未來人身保障需求。

凱基人壽指出，愈來愈多人選擇做自由自在的單身族，但沒有另一半經濟上的互相扶持，且可能是家中父母重要的生活支柱，建議單身族可將「保險」作為自己人生的重要依靠，花更多心思事前規劃醫療照護、退休規劃等保障，避免未來老無所依，甚至造成家人的負擔，提前準備，讓自己過得更安心無憂。

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凱基人壽說明，投保「年年 168」，倘若不幸致成二至六級失能，還有豁免保險費機制，無須擔心保費繳費問題，保障持續不中斷；在投保時，還可選擇以分期且定期的方式給付身故保險金或完全失能保險金。

另外，於本契約有效期間內，且於第七保單年度屆滿後每一保單週年日仍生存時，自第七保單年度屆滿後，於每一保單週年日年年領取生存保險金，提前透過保險分散風險，並同時做好穩健的退休暨保障規劃，無論是小資族、屆齡退休的單身族都非常適合。

以 40 歲單身族王先生為例，投保「年年 168」繳費年期 6 年期，保險金額 200 萬元，原始年繳保險費為 33 萬 6000 元，經相關費率折減後，首、續期年繳保險費為 32 萬 9280 元，假設投保後未來各保單年度宣告利率為 2.20% 且維持不變，增值回饋分享金第 1~6 保單年度選擇以繳清保險方式增加保險金額，第七保單年度 (含) 以後選擇現金給付，於第七保單年度屆滿後每一保單週年日仍生存時，凱壽自第七保單年度屆滿後，於每一保單週年日給付「生存保險金」至被保險人之保險年齡到達 110 歲之保單週年日止。