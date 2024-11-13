永豐餘百年慶 能源、材料、建材三區 勾勒低碳低耗能、非塑材料的全循環經濟未來

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 16:54

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未來的減碳永續生活是什麼樣貌？長年實踐「醣經濟」的永豐餘，藉由永豐餘百年展，以家的概念做為參觀形式，讓民眾從「食衣住行育樂」體驗淨零減碳生活。自 11 月 20 日（三）起一連七天，於 101 水舞廣場推出以「Better Choice 好選擇、好日常、好永續」為主題的實體展出。

本次活動永豐餘除了從荷蘭引進低碳建築 Wikkelhouse 打造全循環屋將低碳綠色居家生活具象化外，同時規劃「Better Choice 展示區」，分為能源區、材料區和建材區，展出逾百項產品成果與服務，近距離接觸與專人說明，搭配互動裝置，讓觀展民眾更了解產品的永續設計理念，與如何應用實踐在食衣住行育樂等生活面上。

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在能源區中，永豐餘以自身具體實踐展現「醣經濟」如何透過資源再利用，轉化出木質素、沼氣、資源循環燃料替代燃煤產生能源的原理和過程，除實踐全循環經濟減少廢棄物外，也展示出紙廠轉型成再生能源發電廠的未來。永豐餘自行估算，透過沼氣發電碳減碳量可達 19,266 tCO2e／年，木質素發電減碳量 73,650 tCO2e／年，資源循環燃料減碳量約 3,800~11,400 tCO2e／萬噸。永豐餘旗下的永餘智能亦發展出碳排放分析、減碳效益提案、綠色金融顧問等服務，提供兼顧環境與能源挑戰的智慧能源解決方案，落實企業的社會責任。

材料區方面，永豐餘以醣材料的產品展示出研發、製造和設計的一條龍服務實力，包含具防水、耐熱與防油特性的「益利全紙回收系列」；造紙餘料發酵而成，有助增加土壤有機質的「華豐牌肥料」; 可直接分解提升土壤肥力，促進永續農業的「農地用紙」；由天然有機質製成的創新再生纖維「Ecocell」；以全紙製成可 100% 回收的孩童輕家具桌椅組和收納箱、「易立固紙棧板」、產品包裝材與展示牆面，均為結合先進的技術和創新思維，具備固碳特性及資源循環永續特性的產品。

而建材區中，永豐餘除開發出兼具低耗能、低碳排的資源化技術，將漿紙廠製程餘料再生為「循環磚」，旗下元太科技電子紙亦在環保建材創新領域展現領先成果，透過一次施工實現多樣顏色或圖紋效果，輕鬆改變環境氛圍，減少裝修浪費，實踐循環經濟，為減碳綠建築建材提供新的選擇。