貝佐斯連2日出售12億美元亞馬遜持股 11月售股額近30億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-11-13 13:44

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亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 繼續出售亞馬遜持股，上周五和本周一出售了價值 12 億美元的股票，使其 11 月的出售額達到 27 億美元。自 7 月以來，他已售出 44 億美元。

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這些售股行動係根據預先公告的交易計畫所進行，如許多公司創始人和大股東一樣，貝佐斯定期提交計畫，稱其有意透過所謂的 10b5-1 計劃出售公司股票。

根據亞馬遜在 5 月 1 日的第一季度報告，貝佐斯宣布了一項新計畫，取代已經用盡的 2023 年 11 月計畫。該計畫預計在 2025 年底之前出售 2500 萬股亞馬遜股票。

自 7 月 2 日首次交易以來，貝佐斯已經出售了 2200 萬股。此外，他最近還向慈善機構捐贈了 555385 股股票。

對於這些股票的出售，亞馬遜並未發表評論。