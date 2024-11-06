亞馬遜執行長賈西駁斥隱性裁員說法 稱每周進辦公室5日是公司文化
鉅亨網編譯許家華 2024-11-06 11:15
亞馬遜 (AMZN-US) 執行長安迪 · 賈西 (Andy Jassy) 周二 (5 日) 強調，公司要求員工每週回到辦公室五天的政策並非一種「隱性裁員」的手段，而是為了促進團隊合作與創新，並提升整體工作效率。
先前亞馬遜要求辦公室員工每周必須進辦公室 3 天，但 9 月下達新政策，將進辦公室日數增加為 5 天，員工必須在明年 1 月 2 日之前設法遵守新政策。
該新政策引發部分亞馬遜員工的反彈，他們表示在家工作或混合工作環境中與在辦公室一樣高效。還有一些人認為，賈西此舉是為了持續削減成本，暗示這是迫使員工離職的一種手段。自 2022 年初以來，亞馬遜已經裁減了超過 27000 名員工。
亞馬遜發言人提到了賈西宣布五天辦公要求的備忘錄。該公司為員工的通勤提供各種福利和服務，根據地點的不同，包括免費接駁車、補貼停車費、可報銷的公共交通費、補貼共享乘車和自行車相關費用。
賈西在周二 (5 日) 亞馬遜全體會議中澄清道：「我看到有很多人推測，我們這樣做的原因是隱性裁員，或者我們和某些城市達成了某種協議，這就是為什麼我們要求員工更頻繁地回到辦公室。我可以告訴你，這兩者都不是真的。」
賈西指出，隨著疫情逐漸平息，許多企業已經開始重返辦公室的常態。他認為，面對面的交流能夠增強團隊的凝聚力，並加速決策過程。他強調，這一政策並不意味著裁減人員，而是希望所有員工能夠在實體辦公環境中共同合作，進一步推動公司的發展。
「這對我們來說不是一種成本策略，這高度關乎我們的文化，並加強我們的文化。」賈西說。
他補充道，亞馬遜一直致力於創造一個支持性的工作環境，並鼓勵員工提出意見和建議。賈西的發言旨在消除員工對於公司政策的疑慮，並重申亞馬遜對於員工的重視。
亞馬遜雲端運算部門負責人 Matt Garman 上個月為新政策護航，稱不贊同的員工可以選擇離開。Garman 還表示，「十名員工中有九人實際上對這一變化感到相當興奮。」
Garman 的言論進一步惹怒了亞馬遜的員工。約 500 名在亞馬遜雲端運算業務——亞馬遜網絡服務（AWS）工作的員工上周致信 Garman，批評他的言論並質疑五天辦公要求的合理性。
信中寫道：「我們敦促您重新考慮您對提議的五天辦公要求的評論和立場。遠程和靈活工作是亞馬遜領先的機會，而不是威脅。我們希望為一家能夠認識並抓住這一時刻、挑戰我們重新定義工作的公司和領導者工作。」
信中還包含了 AWS 員工的轶事，詳細說明了五天辦公要求將如何影響他們的「生活和工作」。一位員工表示，他們被拒絕了殘疾住宿的要求，並被告知要回到辦公室；另一位員工則表示，他們最近被告知需要使用帶薪休假來照顧生病的家庭成員，而不是被允許在家工作。還有一位員工表示，這項回辦公室的要求將迫使他們在距離家「超過 200 英里」的辦公室工作。
隨著科技行業的變化，賈西的聲明也反映了許多企業在平衡靈活工作與實體工作之間的挑戰。亞馬遜的這一做法可能會影響未來其他公司的辦公政策。
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