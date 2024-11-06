亞馬遜執行長賈西駁斥隱性裁員說法 稱每周進辦公室5日是公司文化

鉅亨網編譯許家華 2024-11-06 11:15

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亞馬遜 (AMZN-US) 執行長安迪 · 賈西 (Andy Jassy) 周二 (5 日) 強調，公司要求員工每週回到辦公室五天的政策並非一種「隱性裁員」的手段，而是為了促進團隊合作與創新，並提升整體工作效率。

先前亞馬遜要求辦公室員工每周必須進辦公室 3 天，但 9 月下達新政策，將進辦公室日數增加為 5 天，員工必須在明年 1 月 2 日之前設法遵守新政策。

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該新政策引發部分亞馬遜員工的反彈，他們表示在家工作或混合工作環境中與在辦公室一樣高效。還有一些人認為，賈西此舉是為了持續削減成本，暗示這是迫使員工離職的一種手段。自 2022 年初以來，亞馬遜已經裁減了超過 27000 名員工。

亞馬遜發言人提到了賈西宣布五天辦公要求的備忘錄。該公司為員工的通勤提供各種福利和服務，根據地點的不同，包括免費接駁車、補貼停車費、可報銷的公共交通費、補貼共享乘車和自行車相關費用。

賈西在周二 (5 日) 亞馬遜全體會議中澄清道：「我看到有很多人推測，我們這樣做的原因是隱性裁員，或者我們和某些城市達成了某種協議，這就是為什麼我們要求員工更頻繁地回到辦公室。我可以告訴你，這兩者都不是真的。」

賈西指出，隨著疫情逐漸平息，許多企業已經開始重返辦公室的常態。他認為，面對面的交流能夠增強團隊的凝聚力，並加速決策過程。他強調，這一政策並不意味著裁減人員，而是希望所有員工能夠在實體辦公環境中共同合作，進一步推動公司的發展。

「這對我們來說不是一種成本策略，這高度關乎我們的文化，並加強我們的文化。」賈西說。

他補充道，亞馬遜一直致力於創造一個支持性的工作環境，並鼓勵員工提出意見和建議。賈西的發言旨在消除員工對於公司政策的疑慮，並重申亞馬遜對於員工的重視。

亞馬遜雲端運算部門負責人 Matt Garman 上個月為新政策護航，稱不贊同的員工可以選擇離開。Garman 還表示，「十名員工中有九人實際上對這一變化感到相當興奮。」

Garman 的言論進一步惹怒了亞馬遜的員工。約 500 名在亞馬遜雲端運算業務——亞馬遜網絡服務（AWS）工作的員工上周致信 Garman，批評他的言論並質疑五天辦公要求的合理性。

信中寫道：「我們敦促您重新考慮您對提議的五天辦公要求的評論和立場。遠程和靈活工作是亞馬遜領先的機會，而不是威脅。我們希望為一家能夠認識並抓住這一時刻、挑戰我們重新定義工作的公司和領導者工作。」

信中還包含了 AWS 員工的轶事，詳細說明了五天辦公要求將如何影響他們的「生活和工作」。一位員工表示，他們被拒絕了殘疾住宿的要求，並被告知要回到辦公室；另一位員工則表示，他們最近被告知需要使用帶薪休假來照顧生病的家庭成員，而不是被允許在家工作。還有一位員工表示，這項回辦公室的要求將迫使他們在距離家「超過 200 英里」的辦公室工作。