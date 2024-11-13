川普「政府效率部」縮寫撞名狗狗幣 由狗父領軍 激勵狗狗幣漲逾20%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-13 11:40

‌



特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 在押注川普成最大贏家，不但特斯拉股價連漲多日，身價暴增坐穩全球首富，如今更如願入閣。

川普宣布成立「政府效率部」，由馬斯克和企業家 Vivek Ramaswamy）領導，為其政府鋪平道路，以拆解政府官僚體系、削減多餘的規範、減少浪費開支並重組聯邦機構。

‌



巧的是，該部門縮寫 DOGE，與加密貨幣狗狗幣撞名，引發市場熱烈反應，激勵該幣驟漲 20%，成為選舉後反彈中最大的贏家之一，自選舉日以來增長 153%，相比之下，比特幣僅上升 30%。

狗狗幣本周超越瑞波幣 (XRP)，成為市值第六大的加密貨幣。作為投資者風險偏好的指標，當迷因幣活動增加時，通常意味著散戶投資者參與其中，並對進一步投機持開放態度。

馬斯克即將領導的「政府效率部」不僅與狗狗幣撞名，他本人也是狗狗幣追捧者，過去曾自稱「狗狗之父」。在馬斯克的認可和社交媒體上的持續炒作之後，狗狗幣於 2021 年獲得市場關注，成為該幣種的一大催化劑。根據 Coin Metrics 的數據，當年 5 月，馬斯克的貼文推動狗狗幣漲至 67 美分的歷史新高，但他當時也曾在 SNL 節目中稱狗狗幣是「一場騙局」，導致其價格暴跌。

目前，加密貨幣市場的其他部分則在選後反彈中暫時停滯，比特幣的交易價格約為 87000 美元，當日下午稍晚曾觸及 90000 美元。加密貨幣股票 Coinbase (COIN-US) 周二收低 5.11 美元或 1.58%，盤後下跌 2% 以上，報每股 311.40 美元；MicroStrategy (MSTR-US) 周二收高 4.88%，但盤後下跌 1.6% 以上，報每股 350.77 美元。

政策預期：川普政策通常被視為對加密貨幣市場友好的信號，投資者普遍認為 DOGE 部門的成立可能會促進對數位貨幣的採納和支持。

市場情緒：在川普的影響下，投資者的情緒顯著改善，這使得狗狗幣等加密貨幣的需求上升。許多分析師指出，這一漲幅反映了市場對於川普未來政策的期待。

技術面分析：技術分析顯示，狗狗幣的價格突破了關鍵的阻力位，這進一步吸引了更多的買盤。數據顯示，狗狗幣的交易量也隨之激增，顯示出市場的活躍程度。