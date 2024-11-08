搶AI先機 亞馬遜考慮追加投資Anthropic數十億美元

Anthropic 公司是 OpenAI 的競爭對手。雲端服務巨頭亞馬遜去年 9 月宣布對 Anthropic 投資達 40 億美元，並表示其客戶將能夠優先使用 Anthropic 的技術。

‌



Anthropic 使用亞馬遜的雲端服務來訓練其 AI 模型，報導指出，亞馬遜已要求 Anthropic 大量使用由其開發的晶片驅動的伺服器。根據報導，Anthropic 更偏好使用由輝達 (NVDA-US) 設計的 AI 晶片所驅動的亞馬遜伺服器。