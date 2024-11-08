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搶AI先機 亞馬遜考慮追加投資Anthropic數十億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-11-08 11:21

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（圖：REUTERS/TPG）

《Information》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正在洽談對人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 進行第二次數十億美元的投資。

Anthropic 公司是 OpenAI 的競爭對手。雲端服務巨頭亞馬遜去年 9 月宣布對 Anthropic 投資達 40 億美元，並表示其客戶將能夠優先使用 Anthropic 的技術。


Anthropic 使用亞馬遜的雲端服務來訓練其 AI 模型，報導指出，亞馬遜已要求 Anthropic 大量使用由其開發的晶片驅動的伺服器。根據報導，Anthropic 更偏好使用由輝達 (NVDA-US) 設計的 AI 晶片所驅動的亞馬遜伺服器。

亞馬遜和 Anthropic 均拒絕置評。

Anthropic 由前 OpenAI 高管達里奧和丹妮拉 · 阿莫代伊兄妹共同創立，去年該公司表示已獲得谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)5 億美元投資，並承諾在未來投入另外 15 億美元。

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