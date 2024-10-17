search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

微星推NVIDIA MGX架構AI伺服器 瞄準大型語言模型市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-17 11:34

cover image of news article
微星推NVIDIA MGX架構AI伺服器 瞄準大型語言模型市場。(圖：微星提供)

PC 品牌微星科技 (2377-TW) 在 2024 年 OCP 全球峰會上推出基於 NVIDIA MGX(NVDA-US) 架構的新一代 AI 伺服器，專為處理日益複雜的 AI 工作負載而設計，特別針對大型語言模型（LLM）的應用進行了優化。

微星此次發布的兩款主打產品分別是 CG480-S5063 和 CG290-S8023 AI 伺服器。4U 的 CG480-S5063 搭載雙路 Intel Xeon 處理器，支援 8 個 GPU 插槽和 32 組 DDR5 DIMM 插槽，為 AI 和數據分析提供強大的運算能力。


而 2U 的 CG290-S8023 則基於 NVIDIA GB200 NVL2 平台，結合 NVIDIA Grace 處理器和 Blackwell GPU，內建 1344GB 高速整合記憶體，專為 AI 訓練與推論優化設計。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，這些搭載 NVIDIA MGX 技術的 AI 伺服器可以滿足追求高性能和高擴展性客戶的需求，有助於提升 LLM 和 AI 工作負載的效率和能源優化。

文章標籤

微星AI伺服器輝達

相關行情

台股首頁我要存股
微星1790.85%
輝達135.723.13%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.37
加權指數法興(售) 槓桿5.89

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
微星

69.57%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
微星

69.57%

勝率

延伸閱讀


    Empty