微星推NVIDIA MGX架構AI伺服器 瞄準大型語言模型市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-17 11:34
PC 品牌微星科技 (2377-TW) 在 2024 年 OCP 全球峰會上推出基於 NVIDIA MGX(NVDA-US) 架構的新一代 AI 伺服器，專為處理日益複雜的 AI 工作負載而設計，特別針對大型語言模型（LLM）的應用進行了優化。
微星此次發布的兩款主打產品分別是 CG480-S5063 和 CG290-S8023 AI 伺服器。4U 的 CG480-S5063 搭載雙路 Intel Xeon 處理器，支援 8 個 GPU 插槽和 32 組 DDR5 DIMM 插槽，為 AI 和數據分析提供強大的運算能力。
而 2U 的 CG290-S8023 則基於 NVIDIA GB200 NVL2 平台，結合 NVIDIA Grace 處理器和 Blackwell GPU，內建 1344GB 高速整合記憶體，專為 AI 訓練與推論優化設計。
微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，這些搭載 NVIDIA MGX 技術的 AI 伺服器可以滿足追求高性能和高擴展性客戶的需求，有助於提升 LLM 和 AI 工作負載的效率和能源優化。
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