微星攜手uCup打造零塑廠區 年減1500公斤碳排放

微星指出，廠區每年使用超過 10 萬個一次性飲料杯，造成 1500 公斤碳排放，為解決此問題，微星導入 uCup 循環杯平台，員工可在廠內咖啡吧櫃台借用環保杯，使用後簡單沖洗即可歸還，大幅降低一次性用品使用量。

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微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示，公司自 2022 年起即積極推動企業內部綠色轉型，包括會議不再提供杯水、瓶裝水，改用馬克杯，並在販賣機及員工餐廳停售瓶裝水，同時設置餐具清洗區，協助同仁養成環保習慣。