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微星攜手uCup打造零塑廠區 年減1500公斤碳排放

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-07 11:46

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微星攜手uCup打造零塑廠區 年減1500公斤碳排放。(圖：微星提供)

PC 品牌微星 (2377-TW) 宣布與永續品牌 uCup 循環杯合作，共同打造減塑無痕員工餐廳，預計一年內實現 100% 不使用一次性飲料杯目標，年減 1500 公斤碳排放，相當於種植 128 棵大樹的減碳效益。

微星指出，廠區每年使用超過 10 萬個一次性飲料杯，造成 1500 公斤碳排放，為解決此問題，微星導入 uCup 循環杯平台，員工可在廠內咖啡吧櫃台借用環保杯，使用後簡單沖洗即可歸還，大幅降低一次性用品使用量。


微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示，公司自 2022 年起即積極推動企業內部綠色轉型，包括會議不再提供杯水、瓶裝水，改用馬克杯，並在販賣機及員工餐廳停售瓶裝水，同時設置餐具清洗區，協助同仁養成環保習慣。

uCup 永續杯平台創辦人丁啟詔指出，此次合作將作為示範案例，目標在 2025 年前吸引至少 10 間科技公司加入，擴大推廣至全台餐廳與企業食堂，為產業樹立永續典範。

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