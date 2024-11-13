嘉威前三季獲利年增逾5成 超車去年全年 EPS達5.7元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-13 09:39
嘉威生活 (3557-TW) 公布最新財報，2024 年第三季稅後淨利純益 8644 萬元，單每股盈餘為 1.08 元；累計 2024 年前三稅後純益 4.57 億元，年增 50.7%，每股純益為 5.7 元，已賺贏 2023 年全年，第四季進入傳統旺季，全年營運並不看淡。
嘉威 2024 年第三季營收 12.52 億元，毛利率 34.83%，季減 3.56 個百分點，年減 4.71 個百分點，2024 年第三季稅後淨利純益 8644 萬元，季增 7.62% 年減 5.8% 單季每股盈餘為 1.08 元。
嘉威 2024 年前三季營收爲 44.85 億元，毛利率 37.46%，年減 1.36 個百分點，2024 年前三稅後純益 4.57 億元，年增 50.7%，每股純益為 5.7 元
嘉威生活第四季將逐步邁入傳統旺季，10 月營收 3.62 億元，年增 0.8%；累計前 10 月營收 48.47 億元，年增 24.7%。單月營收成長開始反應 2025 年客戶端需求，包括第一季銷售主力 Everyday 系列產品、TaxTime 促銷備貨和第二季主打 Summer 暢銷產品的預備效應，密集出貨期預計會維持半年左右。
嘉威主管認為，美國第三季經濟成長優於預期，並高於 Fed 認為的美國潛在 GDP 長期成長率 1.8%，主要受到民間消費支出以及投資所支持，顯示美國經濟仍具韌性，經濟將呈現軟著陸；另外，美國聯準會 (Fed)7 日維持今年降息路徑，繼 9 月中旬降息 2 碼後、再降 1 碼，預料穩健成長將帶動消費與所得擴張。
嘉威指出，截至目前，嘉威生活主要客戶 Walmart 與 Target 在營收與獲利皆有成長，對於完整會計年度的前景預期也都是正向評估；加上 10 月美國消費者信心指數上升到自 2021 年 3 月以來的最高值 108.7，以及當地自年初到年底不間斷的每月及每季主題特賣行銷，整體銷售力道可望持續呈向上。
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