嘉威前三季獲利年增逾5成 超車去年全年 EPS達5.7元

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嘉威主管認為，美國第三季經濟成長優於預期，並高於 Fed 認為的美國潛在 GDP 長期成長率 1.8%，主要受到民間消費支出以及投資所支持，顯示美國經濟仍具韌性，經濟將呈現軟著陸；另外，美國聯準會 (Fed)7 日維持今年降息路徑，繼 9 月中旬降息 2 碼後、再降 1 碼，預料穩健成長將帶動消費與所得擴張。

嘉威指出，截至目前，嘉威生活主要客戶 Walmart 與 Target 在營收與獲利皆有成長，對於完整會計年度的前景預期也都是正向評估；加上 10 月美國消費者信心指數上升到自 2021 年 3 月以來的最高值 108.7，以及當地自年初到年底不間斷的每月及每季主題特賣行銷，整體銷售力道可望持續呈向上。