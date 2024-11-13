獲福斯注資58億美元 Rivian盤後漲逾9%

鉅亨網編譯許家華 2024-11-13 11:28

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福斯汽車 (Volkswagen) 宣佈將加大投資電動車初創公司 Rivian (RIVN-US)，激勵 Rivian 周二 (12 日) 盤後股價漲逾 9%。

根據雙方於 6 月達成的合作協議，Rivian 到 2027 年前將獲得高達 58 億美元的資金支持，這對於資金緊張的初創企業來說至關重要。根據協議，兩家汽車製造商將致力於開發電動車的電氣架構和軟體。 Rivian 將主要貢獻其技術，而福斯則投資現金並持有 Rivian 股票。

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雙方的合資企業將由 Rivian 的 Wassym Bensaid 和福斯汽車的 Carsten Helbing 共同領導。福斯汽車初始投資已以可轉換債券的形式投入 10 億美元，並支付 13 億美元取得合資企業 50% 股份及技術授權，剩餘的 35 億美元將根據合資企業達成的商業里程碑，以股權、股權相關證券和債務的形式提供。

Rivian 周二股價收低 4.17% 至每股 10.58 美元，盤後應聲上漲 9.45%，報每股 11.58 美元，同日標普 500 指數和道指分別下降了 0.3% 和 0.9%。然而，隨著電動車銷售放緩，投資者情緒受到影響，Rivian 今年迄今股價仍跌約 55%。