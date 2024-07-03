Rivian否認將與福斯合作生產汽車 合資重點在電器架構、軟體技術

鉅亨網編譯許家華 2024-07-03 12:09

美國電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 周二 (2 日) 澄清，並未計劃與福斯汽車 (Volkswagen) 合作生產汽車。

先前德媒《Handelsblatt》報導，Rivian 正與福斯進行早期談判，以將最近的合作夥伴關係擴展到軟體以外的領域，可能包括在福斯建造中的南卡羅來納州工廠生產 Rivian 更小、更便宜的 R2 SUV。

《路透社》報導，Rivian 發言人針對此澄清：「公司沒有與福斯集團合作生產汽車的計畫。」福斯汽車則拒絕對媒體報導發表評論，並表示其明確的重點是合資企業。

Rivian 發言人表示，Rivian 並未改變其計畫，仍會先在美國伊利諾伊州 Normal 製造工廠製作 R2，接著在計畫中的喬治亞州工廠投產。

兩家公司上周表示，福斯將向 Rivian 投資高達 50 億美元，在電氣架構和軟體技術領域上組成合資事業，在電動車需求放緩的情況下，這對 Rivian 來說是一劑強心劑，而對福斯來說，該合資企業能提供傳統汽廠一直難以打造卻又急需的電動車技術。

福斯計劃自 2026 年起在南卡羅來納州工廠生產 Scout 品牌的電動 SUV 和皮卡。

Scout Motors 發言人也表示：「公司未曾針對生產 Rivian 汽車進行過任何討論。」