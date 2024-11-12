國銀對中小企業放款9月增885億元創同期最大量 全年目標達陣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 21:00

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金管會今 (12) 日公布截至今年 9 月底，國銀辦理中小企業放款餘額增至 10 兆 2612 億元，單月激增 885 億元，增額創史上同期最大，累計前 9 月增加 4948 億元，全年 4200 億元新增放款目標已經提前達陣，達標率 117.81%。

9 月中小企業新增放款 885 億元，超越疫情期間，創史上同期最大，銀行局副局長侯立洋表示，理論上，隨著經濟成長表現，存款、放款都會持續增加。

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至於 9 月增額創史上同期新高的原因，侯立洋說，可歸納四項原因，一、營運周轉金增加；二、購置商辦和不動產融資需求增加；三、資本性貸款增加；四、企業發放股利需求。

侯立洋表示，顯示中小企業無論是在短期營運周轉，或是中長期資本需求都有所增加，其中又以營運周轉金需求增加最多，主要是半導體、資通訊產業有周轉金需求。

觀察今年前 9 月增加放款量最多的前五家銀行，永豐銀、兆豐銀各增 595 億元、580 億元，分列冠、亞軍，彰銀增加 460 億元，位居第三，第四為北富銀，增加 419 億元，玉山銀第五，增加 387 億元，顯見公民營銀行均對中小企業積極放款。

若以放款餘額來看，截至 9 月底，前五大依序為第一銀、合庫、華南銀、台企銀及兆豐銀，清一色都是公股行庫，其中，第一銀放款餘額達 9478 億元。